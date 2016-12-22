Веласкес — фаворит в бою против Вердума по мнению букмекеров

31 декабря в США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 207, в котором сразятся бывшие чемпионы организации в тяжелом весе — Фабрисио Вердум и Кейн Веласкес.

Букмекеры считают, что Веласкес является фаворитом. Его победа оценивается коэффициентом 1,4, в то время, как коэффициент на победу Вердума равен 2,7.

Напомним, что спортсмены уже встречались в октагоне. Это случилось 13 января 2015 года. Вердум победил Веласкеса сабмишеном в третьем раунде и отобрал у него пояс чемпиона. Правда, уже в следующем поединке бразилец потерял титул, проиграв нокаутом Стипе Миочичу.

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