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Руководство «ПСЖ» планирует пригласить Венгера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «ПСЖ» недовольно выступлением команды под руководством Унаи Эмери.

Как сообщает издание The Sun, французский клуб намерен пригласить наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. 

Стоит отметить, что Эмери встал у руля «ПСЖ» в минувшим летом. На данный момент команда под его руководством занимает 3 место в таблице Лиги 1, набрав 39 очков. Парижане уступают лидеру чемпионата («Ницце») 5 баллов. Также «ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв в своей группе второе место.

Отметим, что Венгер до переезда в чемпионат Англии тренировал во французском первенстве «Канн», «Нанси» и «Монако».

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