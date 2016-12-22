Руководство «ПСЖ» планирует пригласить Венгера
Руководство «ПСЖ» недовольно выступлением команды под руководством Унаи Эмери.
Как сообщает издание The Sun, французский клуб намерен пригласить наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.
Стоит отметить, что Эмери встал у руля «ПСЖ» в минувшим летом. На данный момент команда под его руководством занимает 3 место в таблице Лиги 1, набрав 39 очков. Парижане уступают лидеру чемпионата («Ницце») 5 баллов. Также «ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв в своей группе второе место.
Отметим, что Венгер до переезда в чемпионат Англии тренировал во французском первенстве «Канн», «Нанси» и «Монако».
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