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Василий Уткин: Роналду - киборг, он отдал свои мускулы ради скорости

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился своим мнение по поводу нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

- Роналду – непревзойденный гений мотивации. Его карьера – это путь одаренного физически спортсмена. Он – киборг. Португалец уникален своими физическими данными – быстр, силен. Он смог изменить себя – похудел, отдал свои мускулы ради скорости. Он пожертвовал своим образом, ради того, чтобы играть на высоком уровне. Месси - кривоногий коротышка. Бог одарил аргентинца удивительным талантом, - цитирует Уткина «Спорт FM».

Напомним, что в этом году Роналду стал обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам 2016 года «Золотой мяч», вручаемой журналом France Football. Для футболиста эта награда стала четвертой в карьере. В 2016 году португалец в составе «Реала» стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы.


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