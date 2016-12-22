СБР опубликовал список препаратов, запрещенных в 2017 году
Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал список препаратов, которые будут запрещены в 2017 году.
В запрещенный список включены следующие субстанции:
1. аримистан (андроста-3,5–диен-7,17–дион)
2. хигенамин (входит в состав растения tinospora crispa, тиноспора ребристая)
3. 5α-андрост-2–ен-17–он
Данные субстанции могут входить в состав биологически активных добавок.
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