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СБР опубликовал список препаратов, запрещенных в 2017 году

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал список препаратов, которые будут запрещены в 2017 году.

В запрещенный список включены следующие субстанции:

1. аримистан (андроста-3,5–диен-7,17–дион)

2. хигенамин (входит в состав растения tinospora crispa, тиноспора ребристая)

3. 5α-андрост-2–ен-17–он (также известный как «дельта-2» или 2–андростенон)

Данные субстанции могут входить в состав биологически активных добавок.

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