Ковалев занял второе место в рейтинге WBC в полутяжелом весе

Как сообщает официальный сайт WBC, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев занял второе место в рейтинге организации.



Отмечается, что российский спортсмен был включен в список после поражения от американца Андре Уорда. Стоит отметить, что в этом бою Ковалев потерял титулы WBA, WBO, IBF.



На данный момент чемпионом WBC является Адонис Стивенсон из Канады, который проведет обязательную защиту титула против победителя пары Элейдер Альварес (№1 в рейтинге) – Лучиано Буте (№6).



Добавим, что еще один боксер из России – Артур Бетербиев – занимает в рейтинге четвертую строчку.