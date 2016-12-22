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Соперником Нурмагомедова может стать Нейт Диас

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Каждый день появляются слухи относительно следующего поединка с участием топового российского легковеса Хабиба Нурмагомедова.

Изначально Хабиб должен был встретиться с Тони Фергюсоном 4 марта в поединке за временный титул чемпиона UFC. Однако, по некоторым данным, Фергюссон потребовал слишком большой гонорар у руководителей организации. Теперь глава промоушена Дана Уайт и матчмейкеры ищут нового соперника для поединка.

Бразилец Жозе Алдо уже объявил о своем желании провести бой против Нурмагомедова, но российский боец отказался от него, сказав, что «маленьких не бьет». Отец российского бойца и его личный тренер Абдулманап Нурмагомедов также не поддерживает эту идею, считая, что Алдо не заслужил сразу получить бой за титул в новой для себя весовой категории, в которой никогда не дрался.

По сообщению журналистки Анны Джейн Кесингтон, которое она сделал в эфире выпуска «The Line», бой за временный титул против Хабиба Нурмагомедова был предложен Нейту Диасу.

«Диасу предложили контракт на бой против Хабиба на турнире UFC 209. Так как Фергюсон запросил огромную сумму в качестве гоноарара, его убрали из файткарда», - заявила Кесингтон.

Пока неизвестно, что ответит на этот слух Хабиб Нурмагомедов, но известно, что сам Диас не горит желанием драться с другими бойцами, кроме Конора Макгрегора. Диас считает, что в бою-реванше против ирландца одержал победу, а судьи просто его «обокрали». Теперь он готов драться либо с Макгрегором либо за сумму в 20 миллионов долларов.

Стоит добавить, что Диас и Нурмагомедов могли встретится в «клетке» в рамках турниров UFC 170 и UFC 171 в 2014 году, но российский боец тогда долгое время травмированным.

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