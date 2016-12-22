Карло Анчелотти: «Бавария» должна была стать лучше и она стала лучше
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти высказался о домашней победе над «Лейпцигом» в 16-м туре чемпионата Германии.
«Первые 30 минут были идеальны в том, что касается темпа и построения игры. Мы были очень агрессивны и с самых первых минут контролировали ход матча. После первого гола матч развивался в нашу пользу. Победа придала нам уверенности в силах. Мы должны были стать лучше и мы стали лучше», – приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Баварии».
Напомним, игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В составе мюнхенской команды отличились Хаби Алонсо, Тьяго Алькантара и Роберт Левандовски.
Матч
Бавария - РБ Лейпциг - 3:0 (3:0)
Голы
Алькантара 17 (1:0). Алонсо 26 (2:0). Левандовски 45 (3:0 - пен.).
Состав
Бавария: Нойер, Мартинес, Лам, Хуммельс, Алаба (Бернат, 67), Алонсо, Видаль (Киммих, 75), Алькантара, Роббен (Рибери, 46), Левандовски, Коста
РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Демме, Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 46), Бернардо, Форсберг, Вернер (Сельке, 59), Забитцер (Бурк, 82), Поульсен
Предупреждения:
Удаления:
нет - Форсберг, 30
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция