Карло Анчелотти: «Бавария» должна была стать лучше и она стала лучше

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти высказался о домашней победе над «Лейпцигом» в 16-м туре чемпионата Германии.



«Первые 30 минут были идеальны в том, что касается темпа и построения игры. Мы были очень агрессивны и с самых первых минут контролировали ход матча. После первого гола матч развивался в нашу пользу. Победа придала нам уверенности в силах. Мы должны были стать лучше и мы стали лучше», – приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Баварии».

Напомним, игра между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В составе мюнхенской команды отличились Хаби Алонсо, Тьяго Алькантара и Роберт Левандовски.