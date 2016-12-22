Дмитрий Песков: Россия отвергает обвинения в допинге, но готова взаимодействовать с международными организациями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия отвергает обвинения в попустительстве допингу в спорте, но будет взаимодействовать с международными организациями в борьбе с ним.

- Мы решительно отвергаем эти обвинения, но вместе с тем президент акцентировал необходимость полного взаимодействия с международным организациями и соответствующими структурами в прояснении этой ситуации и выстраивании эффективной новой по недопущению использования допинга, - цитирует Пескова «Р-Спорт».

Девятого декабря была представлена вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на ОИ-2014.

Кроме этого, Макларен передал IBU список с 31 фамилией российских биатлонистов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Президент IBU Андерс Бессеберг объявил о создании особой экспертной комиссии, которая должна проанализировать доказательную базу и принять решение о возможных санкциях. Ожидается, что итоговый вердикт комиссии будет озвучен 22 декабря.