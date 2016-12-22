Наставник РБ «Лейпцига»: Даже если бы мы показали свою лучшую игру, было бы тяжело

Главный тренер РБ «Лейпцига» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура чемпионата Германии от мюнхенской «Баварии» (0:3).



«Мои поздравления Карло и его замечательной команде. Они с самого начала показали, что они хотят от этого матча. В первом тайме у нас не было шансов. Даже если бы мы показали свою лучшую игру, было бы тяжело. Мы оборонялись все вместе так, как могли. Для нас это был хороший урок», – приводит слова наставника «Лейпцига» официальный сайт «Баварии».