Наставник РБ «Лейпцига»: Даже если бы мы показали свою лучшую игру, было бы тяжело
Главный тренер РБ «Лейпцига» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура чемпионата Германии от мюнхенской «Баварии» (0:3).
«Мои поздравления Карло и его замечательной команде. Они с самого начала показали, что они хотят от этого матча. В первом тайме у нас не было шансов. Даже если бы мы показали свою лучшую игру, было бы тяжело. Мы оборонялись все вместе так, как могли. Для нас это был хороший урок», – приводит слова наставника «Лейпцига» официальный сайт «Баварии».
Матч
Бавария - РБ Лейпциг - 3:0 (3:0)
Голы
Алькантара 17 (1:0). Алонсо 26 (2:0). Левандовски 45 (3:0 - пен.).
Состав
Бавария: Нойер, Мартинес, Лам, Хуммельс, Алаба (Бернат, 67), Алонсо, Видаль (Киммих, 75), Алькантара, Роббен (Рибери, 46), Левандовски, Коста
РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Демме, Ильзанкер, Кейта (Кайзер, 46), Бернардо, Форсберг, Вернер (Сельке, 59), Забитцер (Бурк, 82), Поульсен
Предупреждения:
Удаления:
нет - Форсберг, 30
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция