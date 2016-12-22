Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Локомотив
Баскетбол  Жальгирис- : -УНИКС
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Реал
Футбол  Фиорентина- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гендиректор «Ювентуса»: В «Зените» медлят с трансфером Витселя

Источник:  CalciomercatoКомментарии

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поделился мнением о ходе переговоров по трансферу полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. 

- В «Зените» медлят с вопросом о переходе Витселя. Наше предложение в 6 млн евро связано с надвигающимся истечением срока действия контракта, - приводит слова Маротты Calciomercato.com 

Напомним, ранее появилась информация об интересе к бельгийскому хавбеку со стороны «Барселоны».

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.

Контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Ранее футболист заявил, что готов отработать его до конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены.

«Плакал, улетая из Петербурга». Адвокат – о себе в «Зените» и «Зените» в себе

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» просит за Витселя 15 млн евро«Зенит» никак не может договориться с «Ювентусом» по поводу перехода бельгийского полузащитника Акселя Витселя.«Зенит» интересуется защитником «Нордшелланда» Макшо«Зенит» интересуется центральным защитником датского «Нордшелланда» Андреасом Макшо. Футболист в будущем может заменить Николаса Ломбертса в питерском клубе.«Спартак» предлагал Манджукичу зарплату 6 млн евро в годПриобретение нападающего «Ювентуса» Марио Манджукич было главным приоритетом «Спартака» в предстоящее трансферное окно, однако хорват не захотел ехать в Россию, сообщает Calciomercato.«Зенит» заинтересован в трансфере 31-летнего защитника «Гремио»Защитник «Гремио» Педро Жеромел попал в список интересов «Зенита», сообщает «Спортфакт».«Зенит» хочет приобрести защитника «Гремио» ЖеромелаСкауты «Зенита» начали переговоры с агентом защитника бразильского «Гремио» из Порту-Алегри Педро Жеромелом, сообщает «Спортфакт».Лунев – лучший вратарь премьер-лиги по проценту отбитых ударовВчера вратарь Андрей Лунев прошел медосмотр в «Зените».«Барселона» летом предложит контракт Витселю«Барселона» намерена побороться с «Ювентусом» за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, сообщает Calciomercato.Из любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаИз любителей в «Зенит». 9 шагов вратаря Лунева до топ-клубаАндрей Лунев играл в «Торпедо» с Булатовым, в «Истре» с Новосельцевым, а в среду станет игроком «Зенита» – «Советский спорт» собрал главное.Андрей Аршавин: Файзулин недотренировал колено и заработал артритНападающий «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о травме полузащитника «Зенита» Виктора Файзулина.Гендиректор «Тосно»: Интерес к Маркову есть со стороны разных клубов, но отпустить мы его не готовыГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Евгения Маркова в другой клуб в зимнее трансферное окно.Андрей Червиченко: До сих пор не могу понять, как Луческу оказался в «Зените»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита».Джузеппе Маротта: Сложно найти игрока, который бы усилил «Ювентус» на данном этапе сезонаГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что клуб не будет торопиться с приобретением полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Борис Игнатьев: В «Зените» Луневу важно не начать смотреть на людей снизу вверхВице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев, работавший в свое время в столичном клубе с вратарем «Уфы» Андреем Луневым, поделился мнением о его перспективах в «Зените».Нобель Арустамян – о физической форме Игуаина: Как можно четыре месяца тренироваться и не сбросить 5-6 кг!?Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о физической форме нападающего «Ювенутса» и сборной Италии Гонсало Игуаина.Лунев прошел медосмотр в «Зените» (фото)Вратарь «Уфы» Андрей Лунев прошел медосмотр в Петербурге.Мирча Луческу: Посмотрим, будут ли подходящие условия, чтобы продать Витселя в январеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о возможном трансфере Акселя Витселя в «Ювентус».Джанаев отказался переходить в «Зенит»Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев мог стать в грядущее трансферное окно футболистом «Зенита». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.Андрей Лунев: Прихожу в «Зенит» не на скамейку запасныхГолкипер «Уфы» Андрей Лунев высказался о своем трансфере в «Зенит». Напомним, ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «Советскому спорту» заявил, что клубы достигли договоренности о трансфере 25-летнего футболиста.Шамиль Газизов: Лунев в «Зените». Ищем заменуГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил факт перехода в «Зенит» вратаря Андрея Лунева.Андрей Лунев: Пишут от моего имени какую-то ерунду. Я ничего никому не говорилВратарь «Уфы» Андрей Лунев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» опроверг информацию о том, что будет проходить медосмотр в «Зените».

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости