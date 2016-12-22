Гендиректор «Ювентуса»: В «Зените» медлят с трансфером Витселя

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поделился мнением о ходе переговоров по трансферу полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

- В «Зените» медлят с вопросом о переходе Витселя. Наше предложение в 6 млн евро связано с надвигающимся истечением срока действия контракта, - приводит слова Маротты Calciomercato.com



Напомним, ранее появилась информация об интересе к бельгийскому хавбеку со стороны «Барселоны».

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча и отметился одним забитым мячом.

Контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июле 2017 года. Ранее футболист заявил, что готов отработать его до конца. Летом 2016 года полузащитник был близок к переходу в «Ювентус», но Мирча Луческу не отпустил игрока из-за отсутствия замены.

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