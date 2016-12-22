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Николай Круглов: Мы видим вокруг себя только врагов, но дыма без огня не бывает

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о возможном отстранении сборной России по биатлону от международных соревнований.

«Сейчас очень сложно предполагать, что произойдет. Вероятность применения санкций к нашим биатлонистам существует. Я  хочу надеяться, что никаких радикальных действий в наш адрес предпринято не будет. Но сейчас все зависит от того, какое решение вынесет комиссия IBU, как проголосуют члены исполкома. Во всяком случае, ждать нам осталось не долго.

Как мне кажется, одна из наших проблем состоит в том, что мы видим только врагов вокруг себя. Мы считаем, что против нас заговор. Но дыма без огня не бывает. Наверняка существуют какие-то факты, из-за которых все мировое сообщество так взбудоражилось. Мне сложно делать какие-то выводы, так как я не владею той информацией, которая была направлена в IBU. Поэтому я могу ориентироваться лишь на информацию из открытых источников. Но даже этого вполне достаточно для того, чтобы задать себе вопрос: «А что же было на самом деле не так? Что мы будем делать? И готовы ли мы идти на встречу мировому сообществу?», – заявил Круглов в эфире «100% Утра» на радиостанции «Спорт FM».

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