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Сборная России по лыжным гонкам может пропустить ЧМ-2017 из-за дисквалификации

Источник:  ExpressenКомментарии

Сборная России по лыжным гонкам в полном составе может быть дисквалифицирована и не допущена до чемпионата мира в Лахти, который стартует 22 февраля, сообщает шведское издание Expressen.

По информации источника, российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков упоминаются в докладе независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. 

Напомним, что 9 декабря была представлена вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на ОИ-2014.   

Александр Легков завоевал золото на ОИ-2014 в марафоне на 50 км свободным стилем, серебро было у другого россиянина Максима Вылегжанина.  В эстафете 4х10 км оба россиянина стали серебряными призерами Игр в Сочи. Вылегжанин вместе с Никитой Крюковым завоевал еще одно серебро в командном спринте классическим стилем. 

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