Россия опустилась на 56-ю строчку рейтинга ФИФА

Официальный сайт ФИФА предоставил последний рейтинг мужских национальных команд на 2016 год.

Сборная России опустилась на одну строчку и занимает 56-е место в общем рейтинге, расположившись между Израилем (55) и Марокко (57).

Рейтинг топ-10 выглядит следующим образом:

1. Аргентина;

2. Бразилия;

3. Германия;

4. Чили;

5. Бельгия;

6. Колумбия;

7. Франция;

8. Португалия;

9. Уругвай;

10. Испания.

Александр Самедов: Не слишком серьезно отношусь к рейтингу ФИФА

Напомним, сборная России в 2016 году выступала на чемпионате Европы, где заняла последнее место в группе с одним очком. После этого россияне провели пять товарищеских встреч с Турцией (0:0), Ганой (1:0), Коста-Рикой (3:4), Катаром (1:2) и Румынией (1:0).

Станислав Черчесов: Даже если ты победишь в товарищеском матче Бразилию, то все равно упадешь на десять пунктов в рейтинге ФИФА

24 марта национальная команда проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре, а через три дня встретится с Бельгией в Сочи.