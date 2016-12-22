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Россия опустилась на 56-ю строчку рейтинга ФИФА

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Официальный сайт ФИФА предоставил последний рейтинг мужских национальных команд на 2016 год.

Сборная России опустилась на одну строчку и занимает 56-е место в общем рейтинге, расположившись между Израилем (55) и Марокко (57).

Рейтинг топ-10 выглядит следующим образом:

1. Аргентина;
2. Бразилия;
3. Германия;
4. Чили;
5. Бельгия;
6. Колумбия;
7. Франция;
8. Португалия;
9. Уругвай;
10. Испания.

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Напомним, сборная России в 2016 году выступала на чемпионате Европы, где заняла последнее место в группе с одним очком. После этого россияне провели пять товарищеских встреч с Турцией (0:0), Ганой (1:0), Коста-Рикой (3:4), Катаром (1:2) и Румынией (1:0).

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24 марта национальная команда проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре, а через три дня встретится с Бельгией в Сочи.

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