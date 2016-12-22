Диллиан Уайт: У меня может быть бой против Бермейна Стиверна

Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что может провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном, который ранее должен был сразиться с россиянином Александром Поветкиным.



«Я слышал, что у меня может быть бой против Бермейна Стиверна, в котором будет разыгран статус обязательного претендента на поединок против Деонтея Уайлдера», – приводит слова Уайта AllBoxing.ru.



Напомним, Стиверн должен был провести бой с Поветкиным, однако, встреча не состоялась из-за положительной допинг-пробы российского спортсмена. Позже Бермейн заявил, что поединка с Александром не будет и отправился в Канаду. Поветкин, в свою очередь, вышел на ринг против француза Йоана Дюопа и нокаутировал того в 6-м раунде.

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