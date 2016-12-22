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Кучина подала заявку для участия в международных стартах под нейтральным флагом

Источник:  Р-СпортКомментарии

Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку для участия в международных стартах.

- Заявку отправили буквально в полночь. Не знаю, успеет ли IAAF рассмотреть ее до праздников, все-таки в международной федерации последний рабочий день перед Рождеством и Новым годом в пятницу. Настраиваю себя на то, что ответ может прийти лишь после 3 января. В целом мне волнительно. Сразу вспомнилось, как мы отправляли подобную заявку перед Играми в Рио, тогда получили отказ. Сейчас же практически ничего не изменилось: мы так же тренируемся в России, мои допинг-тесты, которые берут иностранные компании, отрицательные, я принимаю участие в антидопинговых уроках для детей... Вот только хватит ли всего этого для возвращения на международную арену, это большой вопрос, - сказала Кучина.

Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD.

В результате, российские легкоатлеты потеряли право участия в международных турнирах. В частности, все они (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не были допущены на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Если российским спортсменам одобрят индивидуальные заявки, то они будут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. 

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