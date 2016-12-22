«Челси» выбыл из борьбы за Хамеса, в клубе считают игрока переоцененным

Как сообщает издание The Sun, полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не станет игроком «Челси».



По информации источника, в английском клубе считают, что игрок сборной Колумбии явно переоценен. Отмечается, что «сливочные» требуют за футболиста 60 млн фунтов, но за такие деньги «Челси» не собирается приобретать полузащитника.



Ранее сообщалось, что футболист является главной трансферной целью «Челси», который готов выложить за него 75 млн фунтов. Также сообщалось, что он мог перейти в лондонский клуб минувшим летом, но тогда руководство «Реала» ответило отказом.



По информации испанских СМИ, Хамес недоволен своим положением в стане «сливочных» и намерен перейти в другую команду. Причиной тому послужило недоверие со стороны наставника команды Зинедина Зидана.



В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.



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