В «Лужниках» смонтировали более половины бордово-золотистых кресел на трибунах

Строители смонтировали более половины кресел на Большой спортивной арене «Лужники».

Уже установлено более 27 тысяч кресел из 52 тысяч. Работы планируется завершить в феврале 2017 года.

- Цвет кресел - бордово-золотистый, такую расцветку выбрали москвичи, голосования на портале «Активный гражданин», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Напомним, «Лужники» примут несколько матчей ЧМ-2018, в том числе матч-открытие и финал.

