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В «Лужниках» смонтировали более половины бордово-золотистых кресел на трибунах

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Департамент строительства города москвыКомментарии

Строители смонтировали более половины кресел на Большой спортивной арене «Лужники».

Уже установлено более 27 тысяч кресел из 52 тысяч. Работы планируется завершить в феврале 2017 года. 

- Цвет кресел - бордово-золотистый, такую расцветку выбрали москвичи, голосования на портале «Активный гражданин», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба департамента. 

Напомним, «Лужники» примут несколько матчей ЧМ-2018, в том числе матч-открытие и финал.  

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