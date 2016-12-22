«Зенит» хочет приобрести защитника «Гремио» Жеромела

Скауты «Зенита» начали переговоры с агентом защитника бразильского «Гремио» Педро Жеромелом, сообщает «Спортфакт».

31-летний центральный защитник девять лет выступал в Европе. В Бразилию уроженец Сан Пауло вернулся три года назад, по ходу европейского сезона покинув вылетевшую в Сегунду «Мальорку».

Его договор с «Гремио» действует до 2019 года, но футболист готов покинуть клуб раньше. «Гремио», испытывающий трудности с наполнением своего бюджета, готов продать Жеромела за 4 миллиона евро, но «Зенит» надеется снизить сумму отступных за 31-летнего игрока.

В текущем сезоне защитник провел за «Гремио» в чемпионате Бразилии 26 матчей и забил три мяча.