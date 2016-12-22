«Ливерпуль» следит за выступлениями Джо Харта
Тренерский штаб «Ливерпуля» заинтересован в услугах голкипера «Торино» и сборной Англии Джо Харта.
Как сообщает Daily Mirror, «красные» продолжают следить за выступлениями игрока и планируют летом 2017 года приобрести футболиста.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен игрой Симона Миньоле и Лориса Кариуса.
В нынешнем сезоне 29-летний Харт провел в чемпионате Италии 15 матчей, пропустил 23 гола и в трех встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 млн евро, а его контракт с «Манчестер Сити» (игрок выступает за «Торино» на правах аренды) рассчитан до 2019 года.
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