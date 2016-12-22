«Зенит» заинтересован в трансфере 31-летнего защитника «Гремио»

Защитник «Гремио» Педро Жеромел попал в список интересов «Зенита», сообщает «Спортфакт».

По информации портала, после покупки у «Гремио» летом полузащитника Жулиано, петербуржцы имеют опцию на право покупки тех игроков, с кем бразильский клуб готов расстаться. «Гремио» готов отпустить игрока ради пополнения бюджетных средств.

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Напомним, Жеромел выступает за «Гремио» с 2014 года. До этого 31-летний защитник защищал цвета португальских клубов «Шавиш» и «Витория Гимарайнш», а также «Кельна» и «Мальорки».

В сезоне-2016 бразилец провел 26 матчей в чемпионате Бразилии и забил три гола, а также стал обладателем Кубка Бразилии и вошел в символическую сборную чемпионата по версии издания Globo и Конфедерации футбола Бразилии.

В состав сборной Бразилии Жеромел был вызван на матчи против Колумбии и Эквадора, однако на поле не вышел.