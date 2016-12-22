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Александр Тихонов: Решение о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени принимают больные люди

Источник:  Р-СпортКомментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение некоторых биатлонных федераций о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

- Еще нет окончательных результатов докладов Макларена, к тому же там много разногласий, — отметил Тихонов. — О каких выводах по нему и бойкотах можно говорить? А соперники уже чего-то решили. Причем решения о бойкоте принимают не сами спортсмены, а руководство национальных федераций — это больные люди, которых я знаю очень много лет. Особенно это касается главы Чешского союза биатлонистов Иржи Хамзы. Он — баскетболист. В российском биатлоне уже был один баскетболист, все развалено до основания. Чешский биатлон ждет та же самая участь.

Если Великобритания, Норвегия и Чехия все-таки не приедут к нам на этап Кубка мира, то ради бога, больше призовых мест у нас будет. Их спортсмены потеряют очки рейтинговые. И что такое Великобритания в биатлоне? Кроме интриг англичане ничем не могут заниматься. Норвежцы всю жизнь были норвежцами – самые богатые и самые скупые в мире, - цитирует Тихонова «Р-Спорт». 

Напомним, ранее IBU получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении допинга. Федерации биатлона Чехии, Норвегии, Франции и Великобритании заявили, что они готовы бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

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