Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нефтехимик- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Локомотив
Баскетбол  Жальгирис- : -УНИКС
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Баскетбол  Црвена Звезда- : -Реал
Футбол  Фиорентина- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валенсия подписал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает издание The Sun, защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия продолжит выступления за английский клуб.

По информации источника, игрок сборной Эквадора поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2019 года. Отмечается, что инициатором этой сделки стал наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который доволен игрой футболиста.

Прежнее соглашение защитника истекало летом 2017 года.

В нынешнем сезоне 31-летний Валенсия провел во всех турнирах 18 матчей, отдал 3 голевые передачи и получил 6 желтых карточек.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Не даю играть Депаю, потому что все позиции перенасыщеныЖозе Моуринью: Не даю играть Депаю, потому что все позиции перенасыщеныГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на самые актуальные вопросы сегодняшнего дня.Моуринью рассчитывает убедить Пайе не переходить в «Арсенал» и стать игроком «Юнайтед»Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе может покинуть команду в январе 2017 года.Моуринью не исключил возможный трансфер защитника «Бенфики» ЛинделёфаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал возможный трансфер защитника «Бенфики» и сборной Швеции Виктора Линделёфа.Жозе Моуринью: Многие отправляются в Китай ради больших денег, но я люблю футбол и готов продлить контракт с «Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью - о возможности уехать в чемпионат Китая.Лотар Маттеус: Обамеянг может создать разницу в любом матче, чего не скажешь о ПогбаБывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус оценил профессиональные качества форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, который рассчитывает перейти в мадридский «Реал».Марсьяль и Рэшфорд могут перейти в «Вест Хэм»Сразу два игрока атакующей линии могут покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 года. Об этом сообщает авторитетное издание Daily Telegraph.Агент: Есть высокий шанс на то, что Ибрагимович останется в «Манчестер Юнайтед» на второй сезонАгент форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича Мино Райола сообщил, что швед может остаться в клубе еще на один сезон.«Манчестер Юнайтед» предлагает Моуринью контракт на 135 млн. фунтовРуководство «Манчестер Юнайтед» довольно выступлением команды под руководством Жозе Моуринью. Об этом сообщает издание The Guardian.Генрих Мхитарян стал лучшим футболистом Армении седьмой раз подрядХамес начал оформлять британскую визу и готовится покинуть «Реал»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес принял решение покинуть испанский клуб в январе 2017 года.«МЮ» ведет переговоры о трансферах Гризманна и СемедуНападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Экс-форвард «Ливерпуля» отметил прогресс «Манчестер Юнайтед» при МоуриньюБывший нападающий «Ливерпуля» Дин Сондерс прокомментировал выступление «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью.Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»: Линделёфа можно сравнить с Рио ФердинандомБывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Ларс Блумквист прокомментировал возможный трансфер защитника сборной Швеции и «Бенфики» Виктора Линделёфа.Гари Невилл: Если «МЮ» не выиграет титул АПЛ, хочу, чтобы чемпионом стал «Арсенал»Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне выступает в качестве эксперта, рассказал о том, кого бы хотел видеть чемпионом Англии, а также ответил на вопрос о лучшем игроке АПЛ.«Ницца» поборется со «Спартаком» за трансфер Мемфиса ДепаяФранцузская команда надеется уже зимой усилиться голландским полузащитником«Манчестер Юнайтед» требует за Депая 25 млн фунтовТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью не рассчитывает на полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщает издание Mirror.«Денисов был похож на яростного воина!» Ностальгия Спаллетти по «Зениту»«Денисов был похож на яростного воина!» Ностальгия Спаллетти по «Зениту»Экс-главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти в совместном проекте «Матч ТВ» и «Зенит ТВ» – о моментах своей карьеры в петербургском клубе.«Манчестер Юнайтед» заплатит 45 миллионов евро за Линделефа22-летний защитник сборной Швеции Виктор Линделеф близок к переходу из лиссабонской «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед».Феллайни может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Милан»Бельгийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни в зимнее трансферное окно может стать игроком «Милана».Линделёф станет игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 годаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф намерен сменить клубную прописку в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Антонио Валенсия
Антонио Валенсиявсе новости