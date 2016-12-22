Валенсия подписал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт

Как сообщает издание The Sun, защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия продолжит выступления за английский клуб.



По информации источника, игрок сборной Эквадора поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2019 года. Отмечается, что инициатором этой сделки стал наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который доволен игрой футболиста.

Прежнее соглашение защитника истекало летом 2017 года.



В нынешнем сезоне 31-летний Валенсия провел во всех турнирах 18 матчей, отдал 3 голевые передачи и получил 6 желтых карточек.