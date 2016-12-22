Вратарь «Томи»: Клуб попрощался с рядом футболистов и планирует доигрывать сезон дублем

Вратарь «Томи» Антон Коченков сообщил, что томский клуб попрощался с рядом футболистов и будет доигрывать сезон молодежным составом.

- «Томь» попрощалась со мной и рядом игроков. Директор звонил и сказал об этом. Объяснили, что расстаются с игроками, потому что нет бюджета. Хотят доигрывать сезон дублем, - сказал Коченков ТАСС.

Ранее генеральный директор «Томи» сообщил, что клуб начнет гасить долги перед футболистами после Нового года.

Напомним, игроки и тренерский штаб команды не получают зарплату с начала сезона. Футболисты имеют право разорвать контракт с клубом и некоторые из них уже подали необходимые документы в палату по разрешению споров РФС.

«Томь» после 17 туров чемпионата России занимает последнее, 16-е место.