Хеккинг возглавил менхенгладбахскую «Боруссию»

Как сообщает официальный сайт менхенгладбахской «Боруссии», новым главным тренером команды стал экс-наставник «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг.



Отмечается, что немецкий специалист подписал контракт с клубом, рассчитанный до 2019 года.

Dieter Hecking ist neuer Cheftrainer der #Fohlenelf. Der 52-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2019. https://t.co/eH7eGi13CU pic.twitter.com/XJBg0UzaHx — Borussia (@borussia) December 22, 2016

Напомним, после домашнего матча с «Вольфсбургом» (1:2) руководство клуба приняло решение уволить Андре Шуберта, так как руководители «Боруссии» были недовольны выступлением команды: по итогам 16-ти туров «Боруссия» с 16-ю очками занимает 14-е место в таблице Бундеслиги.

Отметим, что Хеккинг в нынешнем сезоне также был уволен из «Вольфсбурга» за неудовлетворительные результаты.