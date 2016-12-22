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Хеккинг возглавил менхенгладбахскую «Боруссию»

Источник:  ФК «Боруссия» (Менхенгладбах)Комментарии

Как сообщает официальный сайт менхенгладбахской «Боруссии», новым главным тренером команды стал экс-наставник «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг.

Отмечается, что немецкий специалист подписал контракт с клубом, рассчитанный до 2019 года.

Напомним, после домашнего матча с «Вольфсбургом» (1:2) руководство клуба приняло решение уволить Андре Шуберта, так как руководители «Боруссии» были недовольны выступлением команды: по итогам 16-ти туров «Боруссия» с 16-ю очками занимает 14-е место в таблице Бундеслиги.

Отметим, что Хеккинг в нынешнем сезоне также был уволен из «Вольфсбурга» за неудовлетворительные результаты.

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