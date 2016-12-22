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Максим Ковтун: Подготовка шла ровно, выделить что-то, что могло бы помешать, не могу

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Трехкратный чемпион России Максим Ковтун прокомментировал неудачный прокат короткой программы на чемпионате страны в Челябинске. Сделав «бабочку» на тулупе и помарку на четверном сальхове, фигурист набрал 76,65 балла, оставшись вне тройки лучших.

«Подготовки идеально гладкой быть не может в принципе. Но если сравнивать по опыту, сейчас все проходило достаточно ровно, - отметил Ковтун в разговоре с журналистами. - Были спады, были подъемы — все как обычно. Ничего выделить такого, что могло бы помешать, не могу».

Трехкратный чемпион России при этом не смог объяснить причину ошибок в программе. «Сейчас я на эмоциях, и комментировать особо ничего не буду. Мне надо все проанализировать с тренером. Могу только поблагодарить публику, которая очень тепло поддерживает, и организаторов», - сказал он.

По словам Ковтуна, театральный характер короткой программы не мог стать причиной регулярных ошибок в ней по ходу сезона. «Я уже не первый сезон экспериментирую с такими программами. Фигурист должен попробовать себя во всех амплуа, чтобы привносить в катание свежесть», - заключил фигурист.

Лидерство после выступления двух групп участников в короткой программе на чемпионате России захватил Михаил Коляда. 


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