Андрей Рябинский: От вскрытия пробы В команда Поветкина ничего не ждет

Вице-президент Федерации профессионального бокса России (ФПБР) Андрей Рябинский рассказал, что команда российского боксера Александра Поветкина не возлагает особых надежд на вскрытие допинг-пробы B.

- Мы сейчас начнем с WBC списываться. Совет тоже же сейчас начнет расследование. И скоро будем вскрывать пробу B, хотя с вероятностью 99% она покажет похожий результат. От вскрытия пробы B мы ничего особенного не ожидаем. Мы ожидаем (результата) от других тестов, - сказал Рябинский. - Мы пока не запрашивали вскрытие пробы B, но сегодня-завтра мы это сделаем. Результат тогда будет где-то до конца года.

Напомним, ранее стало известно, что допинг-тест Поветкина дал положительный результат на запрещенное вещество остарин. На 17 января в Екатеринбурге был запланирован бой за звание «временного» чемпиона мира по версии Международного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе между ним и Бермейном Стиверном, но он не состоялся. В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.