Михаил Коляда: Не ожидал таких высоких оценок в короткой программе

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата России Михаил Коляда, захвативший лидерство на нынешнем первенстве страны после короткой программы, признался, что не ожидал получить высоких оценок.

Коляда исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, аксель в три с половиной оборота и тройной лутц. За прокат он получил 95,33 балла.

«Честно говоря, не ожидал, что будут такие высокие оценки. Приятный сюрприз, - сказал Коляда журналистам. - При том что не очень доволен элементами. Надо еще чище катать».

Короткая программа на музыку из мультфильма «Ну, погоди!», которую Коляда исполняет второй год, по словам фигуриста, ему не надоела. «Хотя музыка довольно заезженная, и на тренировках бывает вот здесь (показывает на горло), но в целом пока терпимо», - отметил он.

Фигурист сообщил, что в произвольной программе попытается исполнить лутц в четыре оборота. «В произвольной буду делать четверной лутц. На тренировках процент не очень большой. Если из четырех-пяти два сделаю, это хорошо. Но в контрольных прокатах он тоже в программе получался», - подчеркнул Коляда.