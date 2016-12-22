Семшов сообщил о скором подписании контракта с тульским «Арсеналом»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов войдет в тренерский штаб тульского «Арсенала», где он будет помогать наставнику команды Сергею Кирьякову.



«Соглашение будет подписано, скорее всего, после Нового года: договоренность есть, остались формальности. Я относительно давно разговаривал с президентом клуба Гурамом Аджоевым, генеральным директором Дмитрием Балашовым и помощником президента. Я только заканчивал учебу в ВШТ, присмотрелся уже к «Арсеналу». Примерно догадываюсь, что буду работать до конца сезона - это самый оптимальный срок, а дальше посмотрим по ситуации.



Если бы что-то уже поступило раньше, то, наверное, я был бы уже давно задействован. После окончания карьеры, кроме предложений от Аджоева, который пригласил меня в качестве куратора Народной лиги, и от «Матч ТВ», больше мне никто не звонил: как говорится, никому футболист Семшов больше не нужен. Я, конечно, не питал иллюзий, но я футбольный человек и, думаю, мои знания пригодились бы тем клубам, которым я отдал не один десяток лет. Но я был к этому готов, хотя мы не живем в Европе, где великий клуб борется за своих игроков, предлагает им работу, но это Россия, это жизнь, от которой никуда не деться», – цитирует Семшова ТАСС.



На данный момент «Арсенал» занимает 15-е место в таблице чемпионата России, набрав после 17-ти туров 12 очков.