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Семшов сообщил о скором подписании контракта с тульским «Арсеналом»

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов войдет в тренерский штаб тульского «Арсенала», где он будет помогать наставнику команды Сергею Кирьякову.

«Соглашение будет подписано, скорее всего, после Нового года: договоренность есть, остались формальности. Я относительно давно разговаривал с президентом клуба Гурамом Аджоевым, генеральным директором Дмитрием Балашовым и помощником президента. Я только заканчивал учебу в ВШТ, присмотрелся уже к «Арсеналу». Примерно догадываюсь, что буду работать до конца сезона - это самый оптимальный срок, а дальше посмотрим по ситуации.

Если бы что-то уже поступило раньше, то, наверное, я был бы уже давно задействован. После окончания карьеры, кроме предложений от Аджоева, который пригласил меня в качестве куратора Народной лиги, и от «Матч ТВ», больше мне никто не звонил: как говорится, никому футболист Семшов больше не нужен. Я, конечно, не питал иллюзий, но я футбольный человек и, думаю, мои знания пригодились бы тем клубам, которым я отдал не один десяток лет. Но я был к этому готов, хотя мы не живем в Европе, где великий клуб борется за своих игроков, предлагает им работу, но это Россия, это жизнь, от которой никуда не деться», – цитирует Семшова ТАСС.

На данный момент «Арсенал» занимает 15-е место в таблице чемпионата России, набрав после 17-ти туров 12 очков.

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