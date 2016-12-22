В Красноярске киберспортсмена ограбили во время турнира

В Красноярске во время компьютерного турнира двое местных жителей ограбили участника турнира.



Во время участия в турнире в Красноярске двое местных жителей под угрозой огнестрельного оружия потребовали у киберспортсмена из Новосибирска передачи внутриигровых предметов общей стоимостью 27 тысяч рублей. По какой дисциплине проходил турнир не сообщается.



Позже злоумышленников задержали, ими оказались 25-летний и 22-летний жители города. Теперь им грозит до 10 лет колонии за разбой.



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