В 19.00 мск антидопинговая комиссия IBU объявит решение по российским биатлонистам

Сегодня, 22 декабря, в Мюнхене (Германия) состоится заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте.



Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.



Группа из пяти экспертов выступит с отчетом перед исполкомом IBU и предложит дисциплинарные меры в соответствии с антидопинговыми правилами.



В состав исполкома входят: президент IBU норвежец Андерс Бессеберг, первый вице-президент россиянин Виктор Майгуров, вице-президенты – австриец Клаус Ляйстнер, американец Макс Кобб, словак Ивор Лехотан, немец Томас Пфеллер, швед Олле Далин, глава медицинского департамента Нами Ким из Южной Кореи, а также генеральный секретарь Николь Реш (без права голоса).

Напомним, начало заседания запланировано на 15.00 мск. Как сообщил журналист телеканала «Матч ТВ» Илья Трифанов, решение будет обнародовано в 19.00 мск.

Отметим, что если комиссия примет решение о временном отстранении отдельных спортсменов или всей сборной, то оно вступит в силу с четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (5-8 января). Также в IBU рассмотрят вопрос о проведении чемпионата мира среди юниоров в Острове (февраль) и этапа Кубка мира в Тюмени (март).