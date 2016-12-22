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Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России, Ковтун - седьмой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата России Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России в Челябинске. За прокат фигурист набрал 95,33 балла. 

Второе место занимает Александр Самарин, тройку лидеров замыкает Сергей Воронов.

Действующий чемпион России Максим Ковтун занимает только седьмую строчку, набрав 76,65 баллов. 

Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 23 декабря.  

Чемпионат России

Челябинск

Мужчины

Короткая программа

1. Михаил Коляда - 95,33 балла

2. Александр Самарин - 87,41

3. Сергей Воронов - 85,89

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