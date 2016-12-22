Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России, Ковтун - седьмой

читайте также

Михаил Коляда: Не ожидал таких высоких оценок в короткой программе Серебряный призер прошлогоднего чемпионата России Михаил Коляда, захвативший лидерство на первенстве страны в Челябинске после короткой программы, признался, что не ожидал получить высоких оценок.

Шестой компонент. Кто поедет на чемпионаты Европы и мира? Обозреватель «Советского спорта» - о главных интригах стартующего в четверг в Челябинске чемпионата России.

Евгений Плющенко: Липницкой надо не форсировать подготовку, а залечить все травмы Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал нестабильность выступлений Юлии Липницкой.

Максим Ковтун: Планирую защитить титул чемпиона России Российский фигурист Максим Ковтун поделился ожиданиями в преддверии чемпионата России.

Виталий Мутко: Хочется, чтобы череда неудач у Липницкой закончилась Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко пожелал скорейшего выздоровления фигуристке Юлии Липницкой.

Анна Погорилая: Настроена показать на чемпионате России свой максимум Фигуристка Анна Погорилая рассказала о своих ожиданиях от предстоящего в Челябинске чемпионата России.

Татьяна Тарасова: Печально, что Липницкой снова придется лечиться. Жаль усилий, но так бывает Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о травме российской фигуристки Юлии Липницкой.

Липницкая пропустит чемпионат России Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России в Челябинске из-за травмы, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Елена Буянова: Сотскова полна решимости для того, чтобы бороться на чемпионате России Тренер 16-летней российской фигуристки Марии Сотсковой Елена Буянова рассказала о настрое своей подопечной перед чемпионатом России. Она сказала, что Сотскова полна решимости выступить удачно.

Сотникова не выступит на чемпионате России и может пропустить весь сезон Российская фигуристка Аделина Сотникова, выступающая в одиночном катании, не примет участия в чемпионате России. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Коляда готовит лутц в четыре оборота к чемпионату России Российский фигурист Михаил Коляда сообщил, что готовит лутц в четыре оборота к чемпионату России, который станет отбором на чемпионат Европы в Остраве и чемпионат мира в Хельсинки.

Шестой прошел. Итоги выступления российских фигуристов на этапах «Гран-при» В минувшие выходные в Японии прошел заключительный, шестой этап «Гран-при». Подводим итоги выступления наших спортсменов на турнирах серии.

Японец Ханю выиграл этап Гран-при в Саппоро, россиянин Коляда – пятый В субботу в японском Саппоро на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию среди одиночников победил японец Юзуру Ханю, набравший в сумме 301,47 балла.

Ханю выиграл короткую программу на NHK Trophy, Коляда – четвертый Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место после короткой программы на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро.

Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»? В пятницу в японском Саппоро стартует заключительный, шестой этап серии «Гран-при». Представляем его основные интриги.

Сергей Воронов: Расстроен, что не попробовал второй четверной и сделал лишний тройной Бронзовый призер этапа «Гран-при» в Пекине в мужском одиночном катании россиянин Сергей Воронов заявил, что огорчен ошибкой в произвольной программе, когда он сделал лишний тройной тулуп, а также выразил сожаление, что не пошел на второй прыжок в четыре оборота.

И гордость, и грусть. Об итогах «Гран-при» в Китае Блестящая победа Радионовой, очередной срыв Ковтуна, долгожданный взлет Степановой и Букина – «Советский спорт» о событиях Кубка Китая.

Воронов стал бронзовым призером Cup of China Российский фигурист Сергей Воронов занял третье место на пятом этапе Гран-при Cup of China в Пекине.

Китаец Боян лидирует после короткой программы на Cup of China, Воронов – четвертый На пятом этапе Гран-при по фигурному катанию – Cup of China завершились соревнования у мужчин в короткой программе.