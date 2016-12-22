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«Спартак» предлагал Манджукичу зарплату 6 млн евро в год

Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Приобретение нападающего «Ювентуса» Марио Манджукич было главным приоритетом «Спартака» в предстоящее трансферное окно, однако хорват не захотел ехать в Россию, сообщает Calciomercato.

По данным издания, красно-белые предлагали 30-летнему форварду рекордную для клуба зарплату в 6 млн евро, но сделка не состоялась.

После этого лидер российского чемпионата переключил свое внимание на нападающего «Милана» Луиса Адриано. По информации Calciomercato, «Спартак» предлагает 29-летнему бразильцу соглашение на 3,5 года, а его годовой оклад может составить от 4 до 5 млн евро.


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