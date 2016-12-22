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Нападающий Миловзоров возвращается в «Сибирь»

Источник:  ХК «Сибирь»Комментарии

«Сибирь» достигла договоренности о подписании контракта до конца сезона со своим воспитанником, 29-летним нападающим Егором Миловзоровым.

Хоккеист сыграл за клуб из Новосибирска 219 матчей, 99 из которых в КХЛ (сезоны 2008/09 и 2009/10). Затем он выступал за московское «Динамо», «Югру» и «Нефтехимик», за который Егор провел шесть сезонов. В конце сезона 2013/2014 Миловзоров перешел в «Ак Барс», однако сыграл всего 10 матчей и вернулся в Нижнекамск.

Недавно «Нефтехимик» расторг контракт с Миловзоровым, поэтому в Новосибирск форвард переходит как свободный агент.


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