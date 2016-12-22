«Амур» подписал защитника Горохова
«Амур» заключил соглашение с защитником Ильей Гороховым, сообщается на официальном сайте хабаровчан.
Контракт с 39-летним игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.
Нынешний сезон Горохов начал в составе ХК «Сочи», за который в регулярном чемпионате КХЛ провел 27 игр, в которых набрал шесть (1+5) очков.
Защитник является двукратным чемпионом российской Суперлиги (2001/02, 2002/03) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически