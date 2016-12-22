Победитель Макгрегора отказался от поединка с Нурмагомедовым

Как сообщает MMA Fighting, руководство UFC планировало провести поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Нейтом Диасом за титул временного чемпиона в легком весе.



Отмечается, что последний отказался от поединка со спортсменом из РФ, заявив следующее: «Готов драться в легком весе только ради большого боя или если мне предложат 20 млн долларов. До тех пор я живу своей жизнью», – сказал Диас.



Ранее сообщалось, что Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсона, а накануне бразилец Жозе Алдо заявил, что Хабиб отказался от поединка с ним.

Стоит отметить, что Диас побеждал действующего чемпиона UFC Конора Макгрегора удушающим приемом. Позже между спортсменами состоялся реванш, в котором победителем вышел ирландец. Судьи отдали ему победу по итогам трех раундов.



