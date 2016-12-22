«Автомобилист» продлил контракт с Крикуновым и его тренерским штабом

Действующий тренерский штаб остается в «Автомобилисте» еще на один сезон. Контракты с Владимиром Крикуновым, Иваном Кривоносовым, Олегом Микульчиком и Николаем Заварухиным продлены до апреля 2018 года, сообщается на официальном сайте команды из Екатеринбурга.

Напомним, специалисты работают с командой с 1 ноября. За это время «Автомобилист» сыграл 17 матчей, одержал 8 побед, набрал 25 очков и вплотную приблизился к зоне плей-офф.





