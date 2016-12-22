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Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак»

Источник:  «Спортдиалог»Комментарии

Защитник «Томи» Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак», сообщает «Спортдиалог».

Как сообщает источник, футболист хочет доиграть сезон в московском клубе, за который выступал ранее. О возвращении Комбарова в «Спартак» руководство и главного тренера попросили его брат Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. 

Напомним, что сегодня ряд футболистов «Томи» расторгли контракты с клубом из-за сложного финансового положения. В текущем сезоне Комбаров сыграл за «Томь» 14 матчей. 

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков. 

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