Защитник «Томи» Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак», сообщает «Спортдиалог».

Как сообщает источник, футболист хочет доиграть сезон в московском клубе, за который выступал ранее. О возвращении Комбарова в «Спартак» руководство и главного тренера попросили его брат Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков.

Напомним, что сегодня ряд футболистов «Томи» расторгли контракты с клубом из-за сложного финансового положения. В текущем сезоне Комбаров сыграл за «Томь» 14 матчей.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков.