«Зенит» интересуется защитником «Нордшелланда» Макшо

«Зенит» интересуется центральным защитником датского «Нордшелланда» Андреасом Макшо. Футболист в будущем может заменить Николаса Ломбертса в питерском клубе.

Как сообщает «Спорт день за днем», пока «Зенит» не вступал в переговоры о трансфере 22-летнего игрока.

Агент защитника Антони Александракис подтвердил интерес со стороны «Зенита» к датскому футболисту.



- Действительно, «Зенит» проявляет интерес Андреасом Макшо, но пока только смотрит за ним - переговоров еще не было. Макшо - капитан «Нордшелланда», высокий защитник, который владеет обеими ногами, с хорошей скоростью, Андреас шикарно играет в воздухе и обладает отличным пасом. К тому же он мечтает играть в России, - заявил Антони Александракис.

Макшо является воспитанником «Нордшелланда», который идет на девятом месте в чемпионате Дании. В текущем сезоне футболист провел 19 матчей за датский клуб. Контракт Андреаса с «Нордшелландом» истекает летом 2019 года.