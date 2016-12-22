«Зенит» просит за Витселя 15 млн евро

«Зенит» никак не может договориться с «Ювентусом» по поводу перехода бельгийского полузащитника Акселя Витселя.

Как утверждает итальянское издание Corriere Dello Sport, питерский клуб просит за футболиста 15 миллионов евро. Туринцы готовы заплатить не больше шести. Летом Витсель станет свободным агентом и сможет бесплатно перейти в любой клуб.

Ранее сообщалось, что Витсель уже согласовал контракт с «Ювентусом» и зимой перейдет в итальянский клуб. Но клубы никак не могут договориться о сумме трансфера.

Напомним, Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из «Бенфики». В сезоне-2016/17 Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также на счету хавбека шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.



