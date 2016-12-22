Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Саутгемптона»
Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк может перебраться в «Манчестер Сити». Об этом сообщает издание Daily Mail.
По информации источника, в услугах игрока сборной Голландии заинтересован наставник «горожан» Хосеп Гвардиола. Отмечается, что «Сити» готов выложить за футболиста 50 млн фунтов.
В нынешнем сезоне 25-летний ван Дейк провел во всех турнирах 24 матча, забил 2 гола и получил три желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока «святых» в 16 млн евро, а его контракт с «Саутгемптоном» рассчитан до 2022 года.
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