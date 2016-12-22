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Виктор «GeneRaL» Нигрини достиг отметки 8000 MMR

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Украинский игрок команды Natus Vincere Виктор «GeneRaL» Нигрини достиг отметки 8 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.


Нигрини находится на 21 позиции в рейтинге ТОП-200 MMR. Полный список рейтинга можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что ранее Данил «Dendi» Ишутин также смог достичь отметки 8 000 MMR в одиночного рейтинга. 

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