Виктор «GeneRaL» Нигрини достиг отметки 8000 MMR
Украинский игрок команды Natus Vincere Виктор «GeneRaL» Нигрини достиг отметки 8 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.
finally... ! pic.twitter.com/OXas47nBlH— Viktor Nigrini (@generalqw) 21 декабря 2016 г.
Нигрини находится на 21 позиции в рейтинге ТОП-200 MMR. Полный список рейтинга можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что ранее Данил «Dendi» Ишутин также смог достичь отметки 8 000 MMR в одиночного рейтинга.
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