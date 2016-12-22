Министр спорта поздравил читателей «Советского спорта» с 70-летием хоккея

Колобков о ЧМ по бобслею и скелетону: Метод бойкота – это не спортивный метод. Такого в спорте быть не должно

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал нежелание спортсменов из Латвии выступать на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который должен пройти в Сочи в феврале 2017 года.