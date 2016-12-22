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Министр спорта поздравил читателей «Советского спорта» с 70-летием хоккея

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил поздравил читателей «Советского спорта» с 70-летием хоккея.

«Дорогие читатели «Советского спорта»! 

Поздравляю вас с юбилеем нашего хоккея!  

Эта прекрасная игра подарила нам целую плеяду великих мастеров, ставших легендами спорта. Миллионы болельщиков пристально следят за выступлением любимых команд и игроков, а когда на главных турнирах сезона на лед выходит сборная России, армию болельщиков можно сравнить с населением всей нашей страны!      

22 декабря 1946 года – официальный день рождения отечественного хоккея. 70 лет назад в пяти городах страны прошли стартовые матчи первого чемпионата СССР.  

Нашим любителям спорта сразу понравилась новая игра. Это была настоящая любовь с первого взгляда. Хотя вряд ли тогда кто-либо мог себе представить, что уже совсем скоро канадский хоккей станет предметом особой гордости нашего спорта, а страна – хоккейной сверхдержавой. Но наш хоккей шагал семимильными шагами.  

В 1954 году сборная Советского Союза отправилась на чемпионат мира в Стокгольм в роли дебютанта, а вернулась домой чемпионом. 

Через два года в Кортина-д’Ампеццо также с первой попытки была взята и олимпийская вершина. 

Золотая книга нашего хоккея почти каждый год постоянно пополнялась новыми славными страницами.  К своему 70-летнему юбилею наш хоккей подошел с завидным списком наград и регалий.  

8 побед на Олимпийских играх, 27 золотых медалей на чемпионатах мира. 

Менялись поколения, менялась страна, но наш хоккей всегда оставался могучей силой. И каждый год страна ждет от сборной золота чемпионата мира. Психология победителей – отличительная черта нашего хоккея.  

Так было. Так есть. И так будет!  

С праздником, дорогие любители хоккея!  

Ждем новых больших побед!, - говорится в поздравлении Колобкова. 

От авиакатастрофы до Кубка Гагарина. Главные даты летописи нашего хоккея

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