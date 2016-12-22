Андрей Червиченко: С Гончаренко ЦСКА через год-два заиграет в спартаковский футбол

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, как изменится игра ЦСКА с приходом на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

- Комментатор Геннадий Орлов считает, что с Гончаренко ЦСКА будет бороться со «Спартаком» и «Зенитом» за чемпионство. Согласны?

- Если речь идет о нынешнем сезоне, то здесь от ЦСКА уже мало что зависит. В борьбу за первое место они могут вклиниться, только если «Спартак» диким образом начнет упускать свои шансы. Красно-белые, конечно, могут проиграть и армейцам, и «Зениту», но, чтобы интрига сохранялась, эти команды тоже должны все остальное выигрывать. Но все равно, пять очков - это очень хорошее преимущество спартаковцев.

- Что нового привнесет Гончаренко в игру армейцев?

- Он поставит ЦСКА более интересный, более комбинационный футбол, если сравнивать со Слуцким. Я в свое время говорил, что Гончаренко нужно было брать «Спартаку». Его футбол гораздо ближе к спартаковскому, чем у Карреры. Думаю, через год или два мы увидим армейскую игру в стиле «Спартака».