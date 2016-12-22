Фанаты «Зенита» осуждены за разбой

Петроградский суд Петербурга вынес приговор членам фанатской группировки «Мюзик-холл» за разбойное нападение на прохожего в день матча с грозненским «Тереком» (3:0), который состоялся 1 августа 2015 года.

Четверо подсудимых – Курочкин, Лоскутов, Афанасьев и Авдеев – признаны виновными в том, что у станции метро «Спортивная» совершили разбойное нападение на прохожего и отобрали у него видеокамеру.

Преступление по статье 162 УК «Разбой» наказывается принудительными работами или лишением свободы. Однако суд ограничился штрафами. Курочкин приговорен к выплате 60 тысяч рублей, с остальных требуется по 20 тысяч.

Артем Курочкин – один из бригадиров «Мюзик-холла». Он известен и польским полиции и суду. На Евро-2012 он участвовал в беспорядках и был приговорен к тюремному сроку.

Петроградский суд рассматривает ещё одно уголовное дело против ультрас «Зенита». Семь человек обвиняются избиении болельщиков «Динамо» в сентябре 2015 года. Им вменено хулиганство по мотивам ненависти к социальной группе.