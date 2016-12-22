Ксения Столбова и Федор Климов: Было тяжело, но что смогли, показали

Чемпионы олимпийского командного турнира Сочи, серебряные медалисты Олимпиады в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов прокомментировали прокат короткой программы на чемпионате России.

Столбова и Климов после выступления двух групп участников идут вторыми, уступая Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Оценка олимпийских чемпионов за прокат с незначительной помаркой на подкруте — 77,47 балла. Этот турнир стал первым для Столбовой и Климова в нынешнем сезоне, так как партнерша восстанавливалась после травмы ноги.

«Четыре недели всего тренировались, конечно, было тяжело. Что смогли, показали, - сказала Столбова журналистам. - До чемпионата Европы еще есть время, я уверена, что наберем оптимальную форму. И будем лучше кататься, чем раньше».

«В целом нормально себя чувствуем, настрой отличный, нога не беспокоит. Немного расстроена, потому что некоторые элементы могла сделать лучше», - добавила фигуристка.

Климов отметил сложность подготовки к соревнованиям. «Восемь месяцев назад были последние соревнования. Но лед здесь помог. И сами себе помогли», - подчеркнул он.

По словам Столбовой, она всегда мечтала кататься под музыку «Лунный свет» Клода Дебюсси. «Думаю, мы созрели для этой музыки по возрасту. Когда сели обсуждать программы, я эту музыку предложила, и никто не возражал, потому что мы классику с Федей ни разу не катали. Когда постановку начали делать, поняли, что это наше», - заключила Столбова.