Каборе сыграет за сборную Буркина-Фасо на Кубке африканских наций

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо для участия в Кубке африканских наций, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Турнир пройдет в Габоне с 14 января по 5 февраля. Сборная Буркина-Фасо на групповом этапе поборется за выход в плей-офф с Габоном, Камеруном и Гвинеей-Бисау.

Каборе является действующим капитаном своей национальной сборной и рекордсменом по количеству матчей, проведенных в ее составе.