Каборе сыграет за сборную Буркина-Фасо на Кубке африканских наций
Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо для участия в Кубке африканских наций, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.
Турнир пройдет в Габоне с 14 января по 5 февраля. Сборная Буркина-Фасо на групповом этапе поборется за выход в плей-офф с Габоном, Камеруном и Гвинеей-Бисау.
Каборе является действующим капитаном своей национальной сборной и рекордсменом по количеству матчей, проведенных в ее составе.
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