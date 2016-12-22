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Каборе сыграет за сборную Буркина-Фасо на Кубке африканских наций

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо для участия в Кубке африканских наций, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Турнир пройдет в Габоне с 14 января по 5 февраля. Сборная Буркина-Фасо на групповом этапе поборется за выход в плей-офф с Габоном, Камеруном и Гвинеей-Бисау.

Каборе является действующим капитаном своей национальной сборной и рекордсменом по количеству матчей, проведенных в ее составе. 

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