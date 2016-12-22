Российский промоушен ACB подписал контракт с экс-бойцом UFC Пэтом Хили

В ростере легкого дивизиона ACB очередное пополнение. Контракт с лигой подписал 33-летний - экс-боец UFC и экс-чемпион Titan FC Пэт Хили по прозвищу «Bam Bam». Сейчас он занимает 107-ю строчку в рейтинге Fightmatrix.

Рекорд в профессиональном ММА: 33-22.

Статистика побед: 7 нокаутом, 15 сабмишеном, 11 решением судей.

В карьере профессионально бойца ММА Пэт Хили встречался с многими опытными бойцами и одним из них был Хабиб Нурмагомедов. В тот вечер Пэт потерпел поражение по единогласному решению судей.

13 января на турнире АСВ 51 в Ирвайне, штат Калифорния (США) Пэту Хили предстоит бой против бразильца Леандро «Buscape» Сильвы.