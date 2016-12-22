Анна Богалий: Ни один бойкот еще не привел ни к чему хорошему

Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анна Богалий поделилась мнением о допинг-скандале в российском биатлоне.

- Если наши иностранные коллеги видят только такой вариант для себя, то это их решение. Но ни один бойкот еще не привел ни к чему хорошему. Я за чистый спорт и честную борьбу, тут нужно разобраться, наказать виновных. Отстранять всех спортсменов страны от соревнований все-таки нельзя, многие спортсмены ни в чем не виноваты. Надеюсь, международная федерация примет правильное и разумное решение в этой ситуации, - цитирует Богалий «Р-Спорт».

Напомним, что сегодня, 22 декабря, в Мюнхене (Германия) состоится заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте. Группа из пяти экспертов выступит с отчетом перед исполкомом IBU и предложит дисциплинарные меры в соответствии с антидопинговыми правилами.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Отметим, что если комиссия примет решение о временном отстранении отдельных спортсменов или всей сборной, то оно вступит в силу с четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (5-8 января). Также в IBU рассмотрят вопрос о проведении чемпионата мира среди юниоров в Острове (февраль) и этапа Кубка мира в Тюмени (март).