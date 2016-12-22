Кашпар вернулся в состав «Динамо» и сыграет с «Торпедо»

Нападающий московского «Динамо» Лукаш Кашпар вернулся в состав команды и примет участие в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо», сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе бело-голубых.

Напомним, Кашпар был выставлен «Динамо» на драфт отказов, однако ни один из клубов КХЛ его не забрал. На днях генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов заявил, что игрок остается в команде, но на новых условиях.

«Кашпар выйдет в стартовом составе на матч с «Торпедо», - сообщили в пресс-службе динамовцев.

Встреча в Нижнем Новгороде начнется в 19:00 мск.