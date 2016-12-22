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Евгения Тарасова и Владимир Морозов: О победе в финале «Гран-при» уже не вспоминаем

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чемпионы финала «Гран-при» в парном катании нынешнего сезона Евгения Тарасова и Владимир Морозов, захватившие лидерство после короткой программы на чемпионате России, рассказали, что переключились с новыми эмоциями после победы в Марселе на выступление в Челябинске.

Тарасова и Морозов выиграли финал «Гран-при», проходивший в Марселе в середине декабря. В короткой программе на чемпионате России они за чистый прокат набрали 80,04 балла и на два с половиной балла обошли чемпионов олимпийского командного турнира Сочи Ксению Столбову и Федора Климова.

«Собой довольны, почему нет? - сказал Морозов журналистам. - Сделали хорошую короткую программу, довольны оценками. Негативных комментариев нет». «О финале «Гран-при» не вспоминали, вышли на лед с новой целью, с новыми силами, - добавила Тарасова. - Поэтому выступаем с новыми эмоциями».

Морозов, тем не менее, заметил, что в Марселе он и его партнерша были посвежее. «Здесь второй турнир подряд. Эмоционально там немножко выдохлись, но здесь решаем новые задачи», - заметил фигурист.

По словам Морозова, он и Тарасова не знали, как выступили перед ними Ксения Столбова и Федор Климов. «Мы вообще не ориентируемся ни на какие баллы и ни на чей прокат», - заключил спортсмен.

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